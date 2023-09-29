Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türkmenistan'da Mevlit Kandili programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve Peygamber Hz. Muhammed'in hayatı anlatıldı. Türkmenistan Müftüsü ve diğer büyükelçilik mensupları da programa katıldı.

Türkmenistan'da, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından "Mevlit Kandili" programı düzenlendi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezinde düzenlenen programa Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan Müftüsü Yalkap Hocaguliyev, Din Hizmetleri Müşaviri Cavit Yıldız, Azerbaycan ve Özbekistan büyükelçiliği mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın başında Kur'an-ı Kerim okunurken, Peygamber Hz. Muhammed'in hayatı anlatıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammet'in doğumunu anma günü Türkiye'de uzun yıllardan beri Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri adı altında kutlandığını ifade ederek, "Türkmenistan'da ve kardeş ülkelerde de Hz. Peygamberin doğumunu anma günü yoğun bir şekilde icra edilerek mevlitler okutulduğunu gördük ve mutlu olduk." dedi.

Büyükelçi Oral, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığının bu tür etkinlikleri düzenlenmede önemli kurum olduğunu ifade ederek, "Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız, din, iman, inanç konularında insanların ihtiyaçlarını, bu işin ilmini yaparak, en doğru şekilde, en gerçek bilgileri ve yorumları sadece kendi ülkemizde değil tüm dünya ile paylaşarak, olabilecek olumsuz gelişmeler sonrasında onlarla mücadele etmek değil, öncesinde önlem alarak insanları daha doğru yola yönlendirme fonksiyonunu gören kurumumuzdur." diye konuştu.

Türkmenistan müftüsü Yalkap Hocaguliyev ise Hatmi Şerif duası yaptı.

Programın ardından Ertuğrul Gazi Camisi'nin avlusunda davetlilere ikramlarda bulunuldu.