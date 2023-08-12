Türkmenistan'da Hazar Denizi-Barış ve Dostluk Denizi Forumu Gerçekleştirildi

Türkmenistan'da Hazar Denizi Günü dolayısıyla düzenlenen 'Hazar Denizi-Barış ve Dostluk Denizi' konulu forumda Türkmenistan'ın Hazar bölgesindeki aktif katılımı ve işbirliği vurgulandı.

Türkmenistan'da Hazar Denizi Günü dolayısıyla "Hazar Denizi-Barış ve Dostluk Denizi" konulu forum gerçekleştirildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Avaza turizm bölgesinde düzenlenen foruma Meclis Başkanı, Türkmenistan Bakanlar Kurulu üyeleri, diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle basın mensupları katıldı.

Forumun genel oturumunda Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Rusya büyükelçiliklerinin temsilcileri konuşma yaptı.

Forumda Türkmenistan'ın Hazar bölgesindeki en önemli süreçlerde aktif katılımcı olduğu, barış, uyum ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği fikirlerine bağlılık gösterdiği vurgulandı.

Bu bağlamda Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov liderliğinde izlenen yapıcı politikaya, Hazar Denizi Havzası da dahil olmak üzere ekoloji ve çevre koruma alanındaki uluslararası işbirliğine değinildi.

Türkmenistan'ın Hazar konusunda sistematik ve etkili siyasi diyaloğa yönelik en önemli inisiyatifleri, fikirleri sürekli ortaya koyduğuna ve Hazar devletleri arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğine işaret edildi.