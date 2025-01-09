Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

İran, Azerbaycan ve Türkiye hava sahalarını izlemek amacıyla 800 km menzilli Nazir Ufuk Ötesi (OTH) radarını Gilan Eyaleti'nde konuşlandırdı. Bu adım, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlemek için Azerbaycan hava sahasını kullandığı iddialarının ardından geldi.

NAZİR OTH RADARININ KAPSAMA ALANI

Gilan'daki Nazir radarı, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye'nin doğusunun büyük bir bölümü, Gürcistan'ın büyük kısmı, Türkmenistan'ın batısı, Kazakistan'ın güneybatısının bir bölümü ve Hazar Denizi üzerindeki hava sahasını kapsayarak İran'ın gözetimi altında tutuyor.

RADARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nazir OTH radar sistemi, küçük uçan nesnelerden balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede hava tehditlerini tespit edebiliyor. İran'ın Khatam ol-Anbia Hava Savunma Üssü Komutanı Tuğgeneral Farzad Esmayeeli, 2016 yılında yaptığı açıklamada, "Nazir OTH radar sistemi artık faaliyette ve bu noktadan itibaren, hiçbir uçan nesne İran hava sahasına izinsiz giremez." ifadelerini kullanmıştı.

ELEKTRONİK HARP YETENEĞİ VE ERKEN UYARI KAPASİTESİ

İran tarafından geliştirilen Nazir OTH radar sistemi, elektronik harp tehditlerine karşı koyabilme yeteneğine sahip olup, 800 kilometrelik menziliyle İran'ın hava sahasında erken uyarı sağlıyor. Radarın 2900 metre üzerindeki irtifalarda konumlandırılması, dağlık arazilerde yaşanan zorluklara çözüm üretme çabasını yansıtıyor ve hava savunma sistemlerinin daha etkin çalışmasını sağlayarak geniş bir bölgeyi kapsama altına alıyor.