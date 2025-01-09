Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 800 kilometre menzilli Nazir OTH radarını Gilan Eyaleti'ne konuşlandırarak Türkiye, Azerbaycan ve çevre hava sahalarını kapsamlı bir şekilde izleme kapasitesine ulaştı. Bu radar, küçük nesnelerden balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede tehditleri tespit edebiliyor ve elektronik harp tehditlerine karşı erken uyarı yeteneği sunuyor.

İran, Azerbaycan ve Türkiye hava sahalarını izlemek amacıyla 800 km menzilli Nazir Ufuk Ötesi (OTH) radarını Gilan Eyaleti'nde konuşlandırdı. Bu adım, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlemek için Azerbaycan hava sahasını kullandığı iddialarının ardından geldi.

NAZİR OTH RADARININ KAPSAMA ALANI

Gilan'daki Nazir radarı, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye'nin doğusunun büyük bir bölümü, Gürcistan'ın büyük kısmı, Türkmenistan'ın batısı, Kazakistan'ın güneybatısının bir bölümü ve Hazar Denizi üzerindeki hava sahasını kapsayarak İran'ın gözetimi altında tutuyor.

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

RADARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nazir OTH radar sistemi, küçük uçan nesnelerden balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede hava tehditlerini tespit edebiliyor. İran'ın Khatam ol-Anbia Hava Savunma Üssü Komutanı Tuğgeneral Farzad Esmayeeli, 2016 yılında yaptığı açıklamada, "Nazir OTH radar sistemi artık faaliyette ve bu noktadan itibaren, hiçbir uçan nesne İran hava sahasına izinsiz giremez." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

ELEKTRONİK HARP YETENEĞİ VE ERKEN UYARI KAPASİTESİ

İran tarafından geliştirilen Nazir OTH radar sistemi, elektronik harp tehditlerine karşı koyabilme yeteneğine sahip olup, 800 kilometrelik menziliyle İran'ın hava sahasında erken uyarı sağlıyor. Radarın 2900 metre üzerindeki irtifalarda konumlandırılması, dağlık arazilerde yaşanan zorluklara çözüm üretme çabasını yansıtıyor ve hava savunma sistemlerinin daha etkin çalışmasını sağlayarak geniş bir bölgeyi kapsama altına alıyor.

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
img

Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını satırla öldürdü
img

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

abartmayın İran fos bir devlet. İsrail gidip İran genel kurmay karargahında adam alıp öldürebiliyor. bu kadarlık bir gucu var

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCabbar aga:

Bu övdükleri radar aynen ove ove yere goge sigdiramadiklari ama icraate gelince telgrafın tellerine takilan drone lari gibi olmasın madem her şey gorunuyor bu radarda neden İsrail’in uçakları İran hava sahasını kevgire cevirdi

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

İsrail İran kardeş sadece Türkiye düşmanı bir devlet iste

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı

7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ocak Dikili, Çiğli, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yasin Yıldız kimdir? Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız kimdir? Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! Siyah Kalp CANLI izle! 9 Ocak Perşembe Siyah Kalp 16. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.