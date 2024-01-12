Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu

ABD'deki görev süresi dolan ve bugün Türkiye'ye dönmesi beklenen Büyükelçi Murat Mercan, büyükelçilik rezidansında bir veda konuşması yaptı. Ancak Mercan'ın aksanı pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi.

"SAKIZ OLMADAN KONUŞAMIYOR"

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili "Sakız olmadan konuşamıyor", "Devlet kademelerinde kalitesizlik paçalardan akıyor", "Yanındaki abla akışkan İngilizce konuşmasından dolayı ağlıyor", "O güzel İngilizceden ne anladın da öyle duygulandın ablacım?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;