Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ve Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile bir araya geldi.

Ailenin güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanlarında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Bakan Göktaş ve Bakan Al-Rajhi Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında 'Sosyal Hizmetler Alanı'nda İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Bakan Göktaş, imzalanan anlaşmayla aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, ailenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir nüfus politikaları geliştirilmesi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.