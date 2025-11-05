Haberler

Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da Suudi Arabistan'la sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakatı imzaladı. Anlaşma, aile, kadın, çocuk ve engelli hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

Ailenin güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanlarında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Bakan Göktaş ve Bakan Al-Rajhi Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında 'Sosyal Hizmetler Alanı'nda İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Bakan Göktaş, imzalanan anlaşmayla aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, ailenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir nüfus politikaları geliştirilmesi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

