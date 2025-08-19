Türkiye ve Japonya Savunma İlişkileri Gelişiyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya ile olan diplomatik ilişkilerin 101'inci yılını kutlayarak, savunma sanayinde işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani de ilişkilerin tarihine işaret etti.

'İLİŞKİLERİMİZ HEP GELİŞME GÖSTERMİŞTİR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya ile diplomatik ilişkilerin 101'inci yılında olduklarını belirterek, "101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan ile beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sayın Bakan'a ve değerli heyetine bir kez daha burada bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli Japon halkına da sevgilerimizi ve saygılarımızı sunmak istiyoruz. İletirlerse memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani de "Bu sene Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135'inci yıl dönümü. Bu olay Japonya'da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya'daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor. Türk Hava Yolları tarafından İran-Irak savaşındaki Japonların kurtarılmasının 40'ıncı yıl dönümü olup, sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikaye olmuştur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
