Türkiye ve İngiltere Eurofighter jetler için destek anlaşması imzaladı

Türkiye ve İngiltere Eurofighter jetler için destek anlaşması imzaladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey Türkiye'nin 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alması sürecinin bir parçası olarak bir destek anlaşmasına imza attı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey Türkiye'nin 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alması sürecinin bir parçası olarak bir destek anlaşmasına imza attı.

Güler ve Healey 25 Mart'ta Londra'da Eurofighter uçakların "idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik desteği" kapsayan sözleşmeye imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında proje kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin ana sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 27 Ekim'deki Türkiye ziyaretine Eurofighter Typhoon anlaşması damgasını vurmuştu.

Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı imza töreninde Türkiye'ye 20 savaş uçağı satılacağını söylemişti.

