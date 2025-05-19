Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
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Türkiye ve ABD'nin Suriye çalışma grubu toplantısı yarın Washington'da düzenlenecek. Toplantıda, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının 20 Mayıs 2025 tarihinde Washington'da düzenlenmesi planlanıyor.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI ELE ALINACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlıklarında kurumlar arası formatta gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye ve ABD'nin Suriye politikalarındaki önceliklerin üzerinde durulması, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük iş birliği imkanlarının ele alınması öngörülüyor.

DEAŞ İLE MÜCADELE DE ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI ARASINDA

DEAŞ'la ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin toplantının gündeminde yer alacak konuların başında gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye tarafından son dönemde DEAŞ'la mücadele bağlamında Suriye yönetimine verilen destek ve öncülük edilen bölgesel çabaların ele alınması planlanıyor. Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar kapsamında iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

ABD SURİYE'DEKİ ASKERİ SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERECEK

Toplantıda ayrıca, ABD tarafının Suriye'deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi beklenmektedir. Söz konusu toplantının, ABD ile Suriye arasında liderlerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Söz konusu toplantının, ABD ile Suriye arasında liderler düzeyinde doğrudan angajmanın başlatılmasının ve ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından tertiplenmesi önem taşıyor.

Bu çerçevede, toplantıda tabiatıyla Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması bağlamında izlenecek süreç ve takvimin de ele alınması beklenirken Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın görüşmeler kapsamında, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması suretiyle, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla siyasi ve ekonomik konular ile güvenlik alanında ABD'yle çok boyutlu eş güdüme verdiği önemi vurgulaması; Suriye'nin içinden geçmekte olduğu bu tarihi sürecin ülkenin tüm terör unsurlarından arındırılmasıyla sonuçlanması yönünde Türkiye'nin beklentisini paylaşması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

adamlar 20 bin km ilerde toplantı yapıyorlar 20 bin km ilerdeki Suriye için ozaman bizde Meksika ve ABD arasını İstanbul da toplantıyla cozelim

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Haber Yorumlarıenka ticaret:

ve apk suride kürdistan toplantıları başladı pkk ya kür devleti sözü vediler yüzde 90 yoksa pkk durduk yere neden silah bıraksın

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