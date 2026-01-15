Haberler

Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
Güncelleme:
Suriye ordusu, Halep'in doğu kırsalında "kapalı askeri bölge" ilan edilen alandan sivillerin tahliyesi için M15 karayolu üzerindeki Hamime köyü üzerinden insani koridor açıldığını duyurdu. Koridorun bugün 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı, süre dolmadan askeri operasyonların başlayacağı bildirildi.

Suriye ordusu, "kapalı askeri bölge" ilan edilen Halep'in doğu kırsalında (Fırat'ın batısı) sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

GÜVENLİ TAHLİYE ROTASI OLUŞTURULDU

Şam yönetimine bağlı Suriye Ordusu Operasyon Masası'ndan yapılan açıklamada, Doğu Halep kırsalındaki yerleşimlerden şehir merkezine geçmek isteyen siviller için güvenli bir tahliye rotasının oluşturulduğu belirtildi.

KORİDOR SAAT 17.00'YE KADAR AÇIK OLACAK

Tahliyelerin, Deir Hafer kasabasını Halep'e bağlayan stratejik M15 karayolu üzerinde yer alan Hamime köyü üzerinden yapılacağı kaydedildi. Koridorun bugün 09.00-17.00 saatleri arasında sivil geçişlerine açık olacağı bildirildi.

OPERASYON BAŞLAYACAK

Açıklamada, sivillerin çıkışı için tanınan sürenin dolmasından önce askeri operasyonların başlatılacağı ifade edildi.

Kararın, Suriye ordusunun Salı günü Halep'in doğusunda Deir Hafer'den Fırat kıyısındaki Meskene'ye uzanan geniş hattı "kapalı askeri bölge" ilan etmesinin ardından alındığı aktarıldı.

Erdem Aksoy
