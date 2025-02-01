Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara tepki: Terör örgütüne ait slogan attılar

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti
AKOM İstanbul için gün verdi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına girişen Yunanistan, ABD tarafından adeta askeri üsse çevrildi. Girit adasında dev askeri üs kuran ABD, Türkiye sınırındaki Dedeağaç'taki bir diğer askeri üssüne yeni sevkiyatlar yaptı.

Uzun bir aradan sonra silah ve mühimmat dolu bir ABD gemisi Dedeağaç limanına geldi. Gemiden yüzlerce silah ve mühimmat indirildi. Romanya ve Bulgaristan'a gönderilmek üzere çok sayıda askeri teçhizat Dedeağaç limanına ulaştı. NATO'nun 2025 yılındaki en büyük tatbikatlarından biri Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla Doğu Avrupa'da gerçekleşiyor.

TATBİKAT KAPSAMINDA DEV SEVKİYAT

NATO'nun "Steadfast Dart 2025" askeri tatbikatı kapsamında son günlerde çok sayıda askeri teçhizat Dedeağaç limanına ulaştı ve demir yolu ağıyla Romanya ve Bulgaristan'a taşınıyor. Birlik Gazetesi'nin haberine göre; tatbikat kapsamında Yunanistan, Dedeağaç ve Selanik'te katılımcı müttefik güçlere ev sahibi ülke hizmeti sağlıyor. Amaç, Romanya ve Bulgaristan'daki tatbikat bölgelerine kuvvetlerin sorunsuz ve etkili bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamak.

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

ABD, Volos, Selanik ve Dedeağaç limanlarını ve havalimanlarını etkili olarak kullanmaya devam ediyor. Son olarak bu günlede Dedeağaç havalimanında askerleri getiren uçakların biri iniyor biri kalkıyor. Keza Selanik havalimanında da aynı hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

Hadise'den TSK'dan ihraç edilen Teğmenlere destek
img

Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıVEFA:

ABD yobaz rejimleri kendisi ve müttefikleri için uzak vadede tehdit görüyor. En doğrusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇİZGİSİNDE LAİK, DEMOKRATİK, HUKUK DEVLETİ yolunda ilerlemek!

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

adamlar Türkiyeye hasmane tutum içinde onlara laf söylemeye korkuyor o gitmiş muhalefete laf atıyor madem öyle kendine güvenen erken seçime gider boş boş konuşmaz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Hani gidiyorduk Yunanistan'a bir gece ansızın Dostum Tramp ayıp efiyorsun

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Zavallı yunan Türkiye korkusundan ülkeyi ABD üssüne çevirdi

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan polat:

Türkiye Natoda mı değil mi ?? görünüşe göre çoktan çıkmışız.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRedkit Düldül:

yakında ortada kalacağız ve heryandan saldırıya uğrama ihtimalimiz çok yüksek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Tas:

Bu silahlar kimin için

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan:

"Tut ki, Ali'den mîrâs kaldı sana Zülfikâr. Sende Ali'nin yüreği yoksa neye yarar Zülfikâr."

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

içeride öten horozlar bakın neler oluyor yanınızda hadi işte sabah oldu buna da ötün de görelim yüreğinizi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Kadroya alınmadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.