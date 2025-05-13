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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden Evde Kal Uyarısı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden Evde Kal Uyarısı
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşların evde kalmaları yönündeki uyarısını hatırlatarak, Türk vatandaşlarının bu uyarıya uymalarını istedi.

TÜRKİYE'nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısını hatırlatarak, tüm Türk vatandaşların bu uyarıya riayet etmesini istedi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur" denildi.

Acil durumlar halinde ise vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarasından, konsolosluk çağrı merkezine ulaşılabilecekleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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