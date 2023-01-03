Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ABD ne diyor? Bakan Çavuşoğlu yanıtladı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile Türkiye'nin yakınlaşmasına ABD'nin nasıl bir tepki verdiğini ilk defa açıkladı. Çavuşoğlu, "ABD'den bize "Bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor" diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ve Suriye Savunma Bakanları arasındaki 3'lü görüşmeyle ilgili açıklamalar yapan Çavuşoğlu, iki ülkenin yakınlaşmasına karşı ABD'nin nasıl bir tavır takındığını da açıkladı.

"BÖYLE BİR NORMALLEŞMEYE KARŞILAR"

Çavuşoğlu, "ABD'den bize "Bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor" diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaptan da bunu görüyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD'nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin hilafına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu" dedi.

"HEDEFİMİZ KALICI İSTİKRAR VE BARIŞ"

Suriye'de hedeflerinin, kalıcı istikrar, barış, terörün sonlanması, sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Muhalefet ile rejimin Anayasa Komitesi dahil yürüttükleri müzakerelerden bir sonuç almak. Bunun için doğrudan temaslarımızın da faydalı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ HER İKİ ÜLKENİN DÜŞMANI"

Moskova'da savunma bakanları toplantısında terörle mücadele ve PKK ile mücadelenin de gündemde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz geçmişte de, temaslar olmadan önce benim açıklamalarımı belki hatırlarsınız terörle mücadelede işbirliği yapabileceğimizi de söylemiştik. Çünkü terör örgütü her iki ülkenin de düşmanı" ifadelerini kullandı.

"ABD 2019'DAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRSİN"

ABD'nin kendilerine terör örgütü YPG ile mücadelede herhangi bir öneriyle gelmediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Gelmesine de gerek yok. Zaten 2019 mutabakatımız var. Ortak açıklamamız var, onun yükümlülüklerini yerine getirsin yeter" şeklinde konuştu.

RUSYA İLE TÜKRİYE'NİN TAKVİMİ UYMADI

Rusya'nın dışişleri bakanları toplantısı için tarih belirlediğini ancak kendilerinin takviminin uygun olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlar değişik seviyelerde yapılan bir günlük toplantı ya da bir kerelik toplantılar olmayacak. Bir üçlü toplantıda Suriye ile ilgili tüm kararların alınması beklenemez. Bunların hepsi aslında, hem güvenin tesis edilmesi hem de önümüzdeki süreçte hassas konularda işbirliğinin somutlaştırılmasına yönelik adımlar" açıklamasını yaptı.

SURİYELİ SIĞINMACILAR MESELESİNE DE DEĞİNDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerin Suriyelilerin güvenli geri dönmeleri için rejimle angajmana girmesi gerektiğini ifade etti. Diğer ülkelerin de böyle düşündüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Güvenlik, geride bırakılan malların iadesi, oraya dönüldüğü zaman hangi imkanların sağlanacağı önemli. Eğitim, çocukların eğitimi önemli, sağlık önemli, hayatlarının idame ettirebilmesi için istihdam yaratıcı projelerin gerçekleştirilmesi önemli… Yani uluslararası toplumun rejimle angajmanı bu nedenle önemli. Rejim Suriyelilerin dönmesi konusunda işbirliği yapmak istediğini söylüyor" şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU ABD'YE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakan Çavuşoğlu, 17 Ocak'ta ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini de söyledi. Çok sayıda resmi temasta bulunacağını belirten Çavuşoğlu, "Blinken ile görüşmemiz, ayın 18'i saat 13'de gerçekleşecek. Birçok temaslarımız olacak. Belki Houston'a gidip orada Başkonsolosluğumuzun yeni binasının da açılışını yapabiliriz" dedi.

ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ OLUR MU?

Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esed görüşmesi olur mu?" sorusu üzerine, "Böyle bir tahminde bulunmak doğru olmaz. En nihayetinde bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar" dedi. Çavuşoğlu sözlerinin devamında, "Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı: "Aşamalı bir diyalog olacak" şeklinde. Önce İstihbarat ve Savunma Bakanları, sonra Dışişleri Bakanları, sonra liderler düzeyinde görüşme olur. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir" açıklamalarında bulundu.