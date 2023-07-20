Türkiye'nin Etiyopya Büyükelçisi Tigray'ı Ziyaret Etti

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki iç savaşın sona ermesi sonrası Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran beraberindeki heyetle Tigray'ı ziyaret etti. Ziyarette Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) temsilcileri de yer aldı. Ziyaret kapsamında Necaşi Türbesi ve yerleşkesi ziyaret edildi ve Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Getachew Reda ile görüşüldü. Ziyarette, savaşta hasar gören türbenin restore edilmesi ve bölgenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların yapılacağı belirtildi. Büyükelçi Baran, Tigray yönetiminin Türk yatırımcılara kapılarını açtığını ve bölgede daha fazla Türk yatırımcının olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı desteklediği vurgulandı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde 2020'de başlayan ve 2 yıl süren iç savaşın sona ermesi sonrası Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran beraberindeki heyetle ilk kez Tigray'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Baran'ın ziyaretine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya Koordinatörü Cengiz Polat ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Etiyopya Direktörü Levent Şahin katıldı.

Necaşi Türbesi ve yerleşkesini ziyaret eden heyet, Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Getachew Reda ile de bir araya geldi.

Büyükelçi Baran, ziyaretle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşta hasar gören türbenin eski haline döndürülmesine yönelik çalışmaların başlatılacağı bilgisini paylaştı.

Reda ile yapılan görüşmenin son derece olumlu bir havada geçtiğini belirten Baran, "Görüşmede, bu yıl Mekele'de açılması planlanan Maarif Vakfı Okulu ve bölgenin ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi." dedi.

Büyükelçi Baran, Tigray yönetiminin kapılarını Türk yatırımcılara açtığını, bölgede daha fazla Türk yatırımcı olacağını belirtti.

Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı desteklediğini vurgulayan Büyükelçi Baran, Pretorya Barış Anlaşması'nın harfiyen uygulanması için Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Reda'nın destek talebinde bulunduğunu ifade etti.

Son olarak Baran, Mekele'nin en büyük hastanesi olan Ayder Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini ve birçok eksiği olan hastanenin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu, Türk sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda olumlu rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.