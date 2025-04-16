Türkiye kartelleri nasıl Avrupa uyuşturucu ticaretinin en önemli aktörleri oldu?

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol öncülüğünde Türkiye ve Avrupa'daki güvenlik güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Orkinos - Bulut" adı verilen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticaretini yönlendiren dört büyük suç örgütü çökertildi.

Son yılların en büyük çokuluslu uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu kapsamında, Türkiye merkezli suç örgütlerinin "Avrupa'daki ileri karakolları" olarak adlandırılan lider kadrosu da ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerine ait toplam 300 milyon euroluk mal varlığına el kondu.

"Bugüne kadar böyle büyük bir operasyon görmemiştim" diyen Europol Organize Suçlar Şubesi Müdürü Andy Kraag, Türkiye merkezli uyuşturucu kartellerinin, yaygın bağlantıları sayesinde Avrupa uyuşturucu ticaretinin en önemli aktörleri haline geldiğini vurguladı.

'Avrupa'daki Türk göçmenler işi kolaylaştırıyor'

Kraag, Hollanda'da yayımlanan AD gazetesine yaptığı açıklamada, operasyon düzenlenen suç örgütlerinin merkezinin Türkiye olduğunu ancak Avrupa'nın dört bir yanında uzantıları bulunduğunu vurguladı.

Kraag'a göre, birçok Avrupa ülkesinde önemli ölçüdeki Türkiye kökenli göçmenin varlığı, bu çetelerin işini kolaylaştırıyor.

Türkiye merkezli suç örgütleri, bu sayede Avrupa'da dikkat çekmeden kolayca hareket edebiliyor:

"Kıyaslamak gerekirse, Latin Amerika kartelleri bir Meksikalı ya da Kolombiyalı Avrupa'ya gönderse hemen dikkat çeker. Ama Türkler öyle değil."

Europol kaynaklarına göre, Türkiye merkezli uyuşturucu çeteleri, geçmişte ağırlıklı olarak İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya kaçırılan eroin ticaretinde önemli bir rol oynuyordu.

Ancak son yıllarda bu tablo da önemli ölçüde değişti.

Türkiye merkezli suç örgütlerinin son yıllarda daha çok kokain ve sentetik uyuşturucu kaçakçılığına yöneldiğini söyleyen Kraag, "Çünkü bu alanlar daha kârlı. Bu da onları uluslararası uyuşturucu ticaretinde kilit oyuncular haline getirdi" diye konuştu.

Haberleşme şifreleri kırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan "Orkinos - Bulut" operasyonu, Türkiye, Hollanda, Belçika, Almanya ve İspanya polisi tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Europol Genel Merkezi tarafından yönetilen operasyonda, Türkiye merkezli suç örgütlerinin Avrupa'daki dokuz liderinin de aralarında bulunduğu 234 kişi gözaltına alındı.

Europol'e göre, operasyonun geçmişi, beş yıl önceki şifreli haberleşme hatları SKY ECC ve Anom soruşturmasına dayanıyor.

Operasyon kapsamında, suç örgütleri tarafından kullanılan bu haberleşme sistemlerinin şifrelerinin kırılması, birçok suçlunun takibini kolaylaştırdı.

Fransa yargısı, SKY ECC'den elde edilen verilerde, Türkiye kökenli uyuşturucu şebekelerinin faaliyetlerine de rastladı. Fransız savcılar, bu konudaki bilgileri Türk makamlarına iletti.

Avustralya polisi de, şifresi kırılan Anom mesajlarında adı geçen Türkiye kökenli suç örgütü üyelerine ilişkin bilgileri Ankara ile paylaştı.

Bu bilgilerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı uyuşturucu ile mücadele ekipleri Lahey'e giderek Avrupalı meslektaşları ile ortak çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu, Türkiye merkezli uyuşturucu kaçakçılığının kilit isimleri saptandı.

Örgüt üyelerine cinayet ve işkence suçlamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört ayrı suç örgütüne bağlı bu kişilerin Güney Amerika üzerinden Avrupa ve Türkiye'ye kokain, İran ve Afganistan üzerinden Avrupa'ya eroin kaçırdıklarının belirlendiğini açıkladı.

Suç örgütlerinin, Avrupa'daki ekstazi üretimi ile uyuşturucu hammaddesi ticaretinde de aktif rol oynadıkları saptandı.

Europol'e göre, Türkiye ve Avrupa'daki operasyonlarda yakalanan 21 tondan fazla uyuşturucu madde ile 3,5 milyona yakın uyuşturucu hapın da bu örgütlere ait olduğu ortaya çıktı.

Suç örgütü üyelerinin, cinayet, silahla yaralama, insan kaçırma, hürriyeti sınırlama, işkence ve şantaj gibi çok sayıda suça da karıştıkları belirlendi.

681 gayrimenkule el kondu

Operasyonda Türkiye genelinde 225 kişi gözaltına alınırken suç örgütlerinin "Avrupa'daki ileri karakolları" olarak adlandırılan yapılanmaları da çökertildi.

Türkiye merkezli suç örgütlerinin Hollanda hücrelerinin liderleri olduğu gerekçesiyle Lahey'de iki, Rotterdam ve Arnhem kentlerinde de birer kişi gözaltına alındı.

Belçika, Almanya ve İspanya'da da, bu örgütlerin kilit isimleri oldukları belirtilen toplam dokuz kişi yakalandı.

İspanya'da gözaltına alınan suç örgütü üyesinin Türkiye kökenli bir Hollanda vatandaşı olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında, suç örgütü üyelerine ait 681 gayrimenkul ve 127 aracın da yer aldığı 300 milyon euroluk mal varlığına el kondu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'nin "bölgesinde de dünyada da suçla mücadelede oyun kurucu bir ülke" olduğunu söyledi.