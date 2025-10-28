Türkiye, Kamboçya ve Tayland Arasındaki Ortak Bildiri'yi Destekliyor
Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ve Tayland arasında Kuala Lumpur'da imzalanan Ortak Bildiri'yi memnuniyetle karşıladığını açıkladı ve bölgesel barışa katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kamboçya ve Tayland arasında 26 Ekim 2025 tarihinde Kuala Lumpur'da imzalanan Ortak Bildiri'yi Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamboçya ve Tayland arasında 26 Ekim 2025 tarihinde Kuala Lumpur'da imzalanan Ortak Bildiri'yi memnuniyetle karşılıyoruz. Malezya Başbakanı Anwar İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu bildirinin imzalanmasına yönelik çabalarını takdir ediyoruz. İmzalanan Ortak Bildiri'nin Güneydoğu Asya'da bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya