Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) Kongresi'ne katılmak üzere Toronto'ya ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar, kongre marjında Türkiye'de nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında Türkiye'de nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören bir 'Mutabakat Zaptı' imzalandığını duyurdu.

CANDU REAKTÖR TEKNOLOJİSİ

Bakan Bayraktar ile Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson'un refakat ettiği anlaşma, Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için teknik veri ve bilgi paylaşımını ve ikili iş birliği kurulmasını öngörüyor.

'GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLAMIŞ İLERİ TEKNOLOJİLERDEN BİRİ'

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından sanal medya hesaplarından mutabakat zaptına ilişkin, "Toronto'da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Tim Hodgson ile birlikte nükleer enerji alanında ülkelerimiz arasında yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettik. TÜNAŞ ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında, ülkemizde nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören Mutabakat Zaptı imza altına alındı. Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

'ORTAK ÇALIŞMA POTANSİYELİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliği potansiyeline işaret eden Bayraktar, "Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı