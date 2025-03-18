Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
Türkiye'nin Suriye ordusuna gelişmiş saldırı ve savunma silahları tedarik etmeye başlayacağı ve üst düzey bir Türk subayın Suriye Savunma Bakanlığı'nda askeri danışman olarak atanacağı öğrenildi. Öte yandan Beştepe'de yapılan Erdoğan-Şara görüşmesinde ortak yol haritası için bir yöntem üzerinde anlaşıldığı öne sürüldü.
Suriye'deki yeni yönetimi ülkenin demokratikleştirilmesi ve bölgedeki terör varlığının sona erdirilmesi için destekleyen Türkiye, bu ülkeye gelişmiş saldırı ve savunma silahları tedarik etmeye hazırlanıyor.
TÜRK SUBAYI DANIŞMAN OLARAK GÖREV YAPACAK
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre üst düzey bir Türk subayının Suriye Savunma Bakanlığı'nda askeri danışman olarak görev yapması da planlanıyor. Öte yandan silah paketinin savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve zırhlı araçları içerdiği bildiriliyor.
TEKLİF ŞAM YÖNETİMİNDEN GELDİ
Türkiye, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılmasında aktif rol oynayacak. Konuyla ilgili teklif Şam yönetiminden gelirken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 4 Şubat'taki Ankara ziyaretinde bu konuyu tekrar gündeme getirdi.
BEŞTEPE'DE ORTAK YOL HARİTASI BELİRLENDİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şara arasında yapılan görüşmede ortak yol haritası için bir yöntem üzerinde de anlaşıldığı öne sürüldü.