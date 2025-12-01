Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Havalimanından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yol güzergahı boyunca çok sayıda kişi Papa'yı karşılamak için toplandı. Papa, yöresel müzikler ve dans ile karşılandı.

ZİYARET 3 GÜN SÜRECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor. Papa 14. Leo, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.

Öte yandan havalimanından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yol güzergahı boyunca çok sayıda kişi Papa'yı karşılamak için toplandı.