Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Lübnanlılar, Papa 14. Leo'yu karşılamak için bölgede toplandı. Kalabalık, ellerinde Papa 14. Leo ve eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları ile Beyrut ve Hizbullah bayrakları taşıdı.

ZİYARET 3 GÜN SÜRECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor. Papa 14. Leo, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

İslam alemi için utanç verici görüntüler.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

Diyanet mersedes kullanıyor diyen ger,zekalılar bakın papaniz ne kullanıyor.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

yerim senin beynini:))

yanıt13
yanıt4
Haber Yorumlarımehmet:

acep sende akıl varmı? adam müsafir. ve lübnanda her din var. çok karışık bir ülke.

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıO Z:

Yav nede büyütüyorlar da bu kişiyi. Sanki Mekke nin imamı başka ülkeleri dolaşınca böyle mi karşılanıyor.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
