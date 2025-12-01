Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Lübnanlılar, Papa 14. Leo'yu karşılamak için bölgede toplandı. Kalabalık, ellerinde Papa 14. Leo ve eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları ile Beyrut ve Hizbullah bayrakları taşıdı.
Havalimanından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yol güzergahı boyunca çok sayıda kişi Papa'yı karşılamak için toplandı. Papa, yöresel müzikler ve dans ile karşılandı.
ZİYARET 3 GÜN SÜRECEK
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor. Papa 14. Leo, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.
