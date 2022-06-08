Türkiye'den NATO üyesi olmak için başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart - Haberler

Türkiye'den NATO üyesi olmak için başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuruya, teröre destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyelikleri için "hayır" oyu vereceklerini açıklamasının ardından iki ülkeden birer heyet ikna turu için Ankara'ya gelmişti. Ankara'nın, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği için sunduğu 10 maddelik talep listesi ortaya çıktı.
İsveç ve Finlandiya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya yaptığı başvuru gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye, teröre verdikleri destek nedeniyle iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.
Türkiye'nin olumsuz tutumunu değiştirmek için İsveç ve Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi. İki ülkenin NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Yapılan açıklamada iki ülkeden somut adımlar beklendiği; terörle ilişkilerini sonlandırmaları ve ülkemize uyguladıkları ambargoların kaldırılması istendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, da yaptığı açıklamada, "Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Ankara'nın müzakerelerin sürdüğü İsveç ve Finlandiya'ya ilettiği talepler ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre bu maddeler şu şekilde:
- İki ülkeden, Türkiye'nin PKK, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ ve uzantıları dahil terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede destek vermeleri istendi.
- Terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri ve hukuki altyapıyı kurmaları gerektiği belirtildi.
- Ülkelerinde bulunan PKK'nın uzantılarına ait temsilciliklerin kapatılması ve açılması girişimlerinin engellenmesi gerektiği vurgulandı.
- İki ülkede yapılan FETÖ faaliyetlerine izin verilmemesi, iltisaklı internet sitesi ve medya organlarının kapatılması istendi.
- İade, mal varlığı dondurma ve terör iltisaklı derneklerin kapatılması taleplerinin karşılanması belirtildi.
- İsveç ve Finlandiya'da bulunan terörle bağlantılı kişilerin sınır dışı ve iade edilmesi vurgulandı.
- PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin paçavralarıyla gösteri yapılmasına izin verilmemesi belirtildi.
- İki ülkenin Türkiye ile istihbarat paylaşımı yapılması istendi.
- İki ülkeden de Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarının kaldırılması istendi.
- İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları halinde bu taahhütleri yerine getirmeleri gerektiği de belirtildi.