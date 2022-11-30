Türkiye'den ABD'ye olası kara harekatıyla ilgili tarihi rest: Gölge etmeyin yeter

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Türkiye, Suriye'ye yönelik kara harekatı için ciddi sinyaller vermeye devam ediyor. ABD'nin Türkiye'nin olası harekatı için kullandığı skandal "istila" ifadesine düzenlediği basın toplantısında tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gölge etmesinler yeter. ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bunları da sonlandırması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; "Savaş devam ederken bile diplomasinin önemini vurguladık. Tahıl anlaşması, takastan örnek vererek diplomasinin her şarta sürdürülmesi gerektiğini vurguladık. Muhataplarımız özellikle tahıl anlaşması başta olmak üzere Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gayretleri için teşekkür etti. Bizim için önemli hususlardan biri birlik ve dayanışma mesajını vermekti. Bu mesaj açık bir şekilde ortaya konmuş oldu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Dün İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla NATO toplantısı öncesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Üçlü anlaşma çerçevesindeki atılan adımları değerlendirdik. Beklentileri de tekrar kendilerine hatırlattık. Bu iki ülke yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bazı adımlar attı. Biz atılan adımları yok saymıyoruz. Ancak özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme yok.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERDİĞİ DESTEĞİ SONLANDIRMALI"

Gölge etmesinler yeter. ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Biz gerekli cevapları verdik. Müttefiklerden destek bekliyoruz. Öyle amalı, mamalı açıklamalar beklemiyoruz. 'Diğer NATO müttefiklerinde de bunlar var' diyor. Haklılar. İnsan devşiriyorlar, para topluyorlar... Bunları da sonlandırması gerekiyor. Gerek Irak, gerek Suriye'de dünyanın her yerinde terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

PENTAGON'DAN SKANDAL "İSTİLA" AÇIKLAMASI

ABD, Türkiye'nin hava operasyonuna başladığı 19 Kasım'dan bu yana birçok kez açıklama yaptı ve 'derin bir endişe' duyduğunu belirtti. Son olarak Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'ye itidal çağrısı yapıp, muhtemel bir kara operasyonunun DEAŞ'a karşı savaşta elde edilen kazanımları 'ciddi bir şekilde' tehlikeye atacağını savundu. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, basın toplantısında skandal bir şekilde 'operasyon' ya da 'hârekat' yerine 'istila' ya da 'saldırı' anlamına gelen 'invasion' kelimesini kullandı; "Devam eden çatışma, özellikle de bir kara saldırısı, dünyanın terör örgütü DEAŞ'a karşı zorlu bir mücadeleyle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır. Benzer şekilde, Tükiye'nin sınırları içinde meydana gelen terör eylemleri konusundaki meşru güvenlik kaygılarını tanıyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki potansiyel bir kara operasyonu konusunda kaygı duymaya ediyoruz. Tekrar itidal çağırısında bulunuyoruz."