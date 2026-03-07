Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan'dan açıklama: İran'a "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
İran'dan atılan füzenin Türkiye'de düşürülmesiyle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Provokasyona gelmeyeceklerini belirten Bakan Fidan, "Onlarla Türkiye'ye atılan füze konusunu görüştük. İran'a 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik" ifadelerini kullandı.
BAKAN FİDAN'DAN İRAN AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu. ABD-İsrail-İran arasında devam eden savaşa ilişkin konuşan Bakan Fidan, çarpıcı ifadeler kullandı.
"İRAN'A 'MACERAYA ATILMAYIN' DEDİK"
İran'dan atılan füzenin Türkiye'de düşürülmesinin ardından İranlı makamlarla görüştüklerini belirten Bakan Fidan, İran'ı uyardıklarını söyledi. Bakan Fidan, "Onlarla Türkiye'ye atılan füze konusunu görüştük. Provokasyona gelmeyeceğiz. İran'a 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik." ifadelerini kullandı.
