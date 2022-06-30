Türkiye'de de tespit edilen maymun çiçeği virüsünün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var

Dünya üzerinde mayıs ayında tespit edilmesinden bu yana 48 ülkede 3 bin 500'den fazla kişiye bulaşan maymun çiçeği virüsüne Türkiye'de de rastlandı.

BAKAN KOCA: HASTA 37 YAŞINDA, BAĞIŞIKLIK SISTEMI YETERSIZLIĞI VAR

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadesini kullandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ RİSK GRUPLARINI TEK TEK PAYLAŞTI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de de tespit edilen maymun çiçeği virüsünün yayılmasıyla ilgili endişe yaratan bir uyarı yaptı. Örgüt yaptığı açıklamada, virüsün hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar gibi yüksek risk gruplarına bulaşabileceğini belirtti.

"VİRÜSÜN SÜREKLİ OLARAK YAYILMASINDAN ENDİŞELİYİM"

DSÖ, İngiltere'de virüsü kapan iki çocuğun inceleme altında tutulduğuna da dikkat çekti. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün katıldığı online bir toplantıda "Virüsün sürekli olarak yayılmasından endişeliyim çünkü bu hastalığın yerleştiğini ve yüksek risk gruplarına yayılabileceğini gösteriyor" dedi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus.

VAKALAR HIZLA ARTIYOR

Maymun çiçeği vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de çok hızlı bir şekilde arttı. DSÖ, geçen hafta yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgınının şu anda küresel bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığını, ancak daha fazla yayılmayı kontrol etmek için yoğun müdahale çabalarına ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Virüsü inceleyen bilim insanları, bu virüsün daha önce tahmin edilenden çok daha hızlı mutasyona uğradığını keşfetmişti. Araştırmada yer alan bilim insanı Joao Paulo Gomes, "2022'de maymun çiçeği virüsünün bu kadar çok mutasyona uğradığını görmek çok beklenmedik bir şeydi. Genelde her yıl en fazla bir-iki mutasyona yaşanıyordu" dedi.