Türkiye büyük deprem sonrası uluslararası yardım talep etmişti! ABD'den ilk açıklama geldi

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok ilimizde hissedilen deprem sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. En yüksek seviyede alarmı verdik" dedi. Bu çağrı sonrasında ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" denildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda ilden de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü. Sarsıntı Maraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

"TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Bakan Soylu'nun çağrısı sonrasında ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yaptığı açıklamada,"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.