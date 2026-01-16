Bakan Fidan, Litvanya'da Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Litvanya, Estonya ve Letonya temsilcileri de yer aldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı iştirak etti.
