Bakan Fidan, Litvanya'da Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Litvanya, Estonya ve Letonya temsilcileri de yer aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı iştirak etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
