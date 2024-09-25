Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nde Eğitim Faaliyetleri Başladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile birlikte Türkiye Azerbaycan Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarete ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cahit Güran da katıldı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet eden Özvar, üniversitede sınıfları, laboratuvarları inceledi. Özvar, üniversitenin, Türkiye-Azerbaycan arasındaki iş birliğine uygun, dünya standartlarında laboratuvar ve sınıflara sahip olduğunu belirterek, bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özvar, öğrencilerin de hocaların da büyük bir heyecanla eğitim öğretime başladıklarına dikkat çekerek, "Öğrencilerin heyecanını yüzlerinden gözlerinden okuduk. Gerçekten çok parlak, başarılı öğrenciler olduğunu görüyoruz. Biz bu öğrencilerin yetişerek gelecekte hem Azerbaycan'a hem de bütün Türk dünyasına hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz" dedi.

ÖZVAR: "ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜNİVERSİTEMİZİN ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAK"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, bu hafta itibarıyla bu eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin hayırlı olmasını diledi. Üniversite içerisinde Türkiye'den üç büyük üniversitenin programlarının hayata geçirildiğini belirten Özvar, "Bu yıl ilk kez bir hazırlık sınıfı teşkil edildi. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu bu hazırlık sınıfında eğitimlerine devam ediyorlar" dedi. Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin normal programlarına devam edeceğini kaydeden Özvar, "Bu bakımdan, önümüzdeki yıl üniversitemizin öğrenci sayısı artacaktır. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, ortaya koyduğu perspektif ile her iki ülke arasında üniversite, bilim ve teknoloji sahasında iş birliklerini daha yükseklere çıkartmayı hedef olarak almıştır" ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin gerek yükseköğretim, gerekse bilim ve teknoloji alanında hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da güzel bir örnek olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Bu projenin hayata geçmesinde her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortak iradesi belirleyici, tayin edici olmuştur. Her iki cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Onların kararlılığı sayesinde böyle güzel bir üniversite kurulmuş oldu. Bu üniversite bir çatı üniversite modeli olarak Türkiye'nin önde gelen üç araştırma üniversitesinin üç farklı programını hayata geçiriyor." Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve uzun süreli dostluğun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu üniversite, Türk ailesine hizmet eden bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir ve aynı zamanda Azerbaycan'ın ekonomik gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için önemli rol oynayacaktır" İfadelerini kullandı.

REKTÖRLERDEN TANIŞMA DERSİ

ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe Üniversitesi Rektörleri de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde açılan bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve gıda mühendisliği programlarındaki öğrencileriyle buluşarak tanışma dersi yaptı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencileri topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye ve faydalı teknolojiler geliştirmeye teşvik ederek "Dünyayı kurtaracak bilgiyi siz üreteceksiniz. İyi insan olmak, dünyaya faydalı olmaktır" dedi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, öğrencilere girişimci yönlerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Sorumluluklarınız var; fırsatları iyi değerlendirin. Aktif roller üstlenin" şeklinde seslendi. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cahit Güran ise öğrencilere hem Bakü kampüsünde hem de kendi kampüslerinde sunulacak fırsatları anlattı. Güran öğrencilere, "Kendinizi alanınızın dışında programlarla da donatın. Gıda mühendisi olarak yazılım ve yapay zeka gibi konularda kendinizi geliştirin" önerisinde bulundu.

ÜNİVERSİTE MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANDI

Özvar öğrenci tanışma dersleri sonrasında, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Mütevelli Heyeti toplandı. Toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in yanısıra, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, İTÜ, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi Rektörleri, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşir ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda, ortak projeler geliştirmek ve akademik bağları daha da güçlendirmek için geliştirilebilecek stratejiler üzerinde duruldu.