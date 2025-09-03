Haberler

Türkiye, Afganistan'a Deprem Yardımı Gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da yaşanan deprem sonrası insani yardım malzemelerini Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı ile bölgeye ulaştırdı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen deprem nedeniyle Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı ile bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

