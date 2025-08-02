Türk Kızılay'dan Gazze ve Batı Şeria'ya İnsani Yardım

Türk Kızılay'dan Gazze ve Batı Şeria'ya İnsani Yardım
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Türk Kızılay, Gazze'deki insani krize yanıt olarak çalışmalara devam ediyor. Son olarak Batı Şeria'nın Cenin kentine 1200 gıda kolisi ulaştırdı.

KITLIKLA mücadele eden Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için çalışan Türk Kızılay bir yandan da Batı Şeria'daki insani ihtiyaçları destekliyor. Bu kapsamda tüm zorluklara rağmen Batı Şeria'nın işgal altındaki Cenin kentine Filistin Kızılayı ortaklığıyla 1200 adet gıda kolisi ulaştırmayı başardı.

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insani felaket yaklaşık iki yıldır devam ediyor. İnsani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma altındaki Gazze'de gıda ve diğer temel ihtiyaçlar karşılanamıyor.

Çatışmaların ilk gününden beri Gazze'deki insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, bölgede aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Kızılay ekipleri, Gazze'ye Mısır ve Ürdün üzerinden insani yardım malzemelerinin girişini sağlamak için de çalışmaya devam ediyor.

Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki insani yardım ihtiyaçlarını destekleyen Kızılay, işgal altındaki Cenin kentine 1200 gıda kolisi ulaştırdı. Gıda yardımlarını Türk Türkmen Filistin Dostluk Derneği adına teslim alan yetkililer, yardımları ulaşmasını sağlayan Türk halkına ve Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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