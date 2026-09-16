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Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı

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Kolombiya'da Türk iş insanı Mehmet Çankaya ile 4 Kolombiya vatandaşının bulunduğu uçağın enkazına, telsiz irtibatının kesilmesinden üç gün sonra ulaşıldı. Yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki sarp dağlık alanda bulunan uçaktaki 5 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kolombiya'da 13 Eylül'de telsiz irtibatı kesilen ve içinde Türk iş insanı Mehmet Çankaya ile 4 Kolombiya vatandaşının bulunduğu uçağın enkazına, zorlu coğrafi şartlar nedeniyle ancak üç gün sonra ulaşılabildi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği süreci yakından takip ederken, kazazedelerin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

9 BİN FEET YÜKSEKLİKTEKİ DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

Choco bölgesindeki Condoto'da yer alan Mandinga Havalimanı'ndan başkent Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalanan HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçakla 13 Eylül sabahı yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısı tamamen koptu. Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı ve 4 Kolombiya vatandaşını da taşıyan uçağın kaybolmasının ardından acil durum radyo vericisi (ELT) devreye girdi. Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık bir araziye düştüğü yaklaşık bir gün sonra tespit edildi.

SARP ARAZİ KURTARMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRDI

Ülkenin ulaşılması en güç coğrafyalarından biri olan kaza bölgesine karayoluyla erişimin imkansız olması, arama kurtarma operasyonunu önemli ölçüde yavaşlattı. Ekiplerin helikopterle doğrudan enkazın bulunduğu noktaya indirilmesi planlansa da arazinin sarp ve engebeli yapısı bu manevraya izin vermedi. Kurtarma görevlileri, enkazın yakınına helikopterlerle bırakıldıktan sonra zorlu doğa koşullarında yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı. Havadan da destek verilen yoğun çalışmaların neticesinde, dağın yamacına çarpan ve parçaları geniş bir alana yayılan uçağın enkazına ancak kazadan üç gün sonra karadan ulaşılabildi.

KAZAZEDELERİN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Enkaz alanına güçlükle varılmasının ardından gözler uçakta bulunan 5 kişinin akıbetine çevrildi. Kolombiyalı yetkililer, dik yamaçlarda yürütülen çalışmaların son derece zor şartlar altında sürdüğünü vurgularken, kazazedelerin sağlık durumu veya enkazdaki son durum hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşmadı. Öte yandan Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın yaşandığı ilk andan itibaren faaliyetleri yakından takip ettiğini ve iş insanı Mehmet Çankaya ile diğer yolculara ulaşılması için yerel makamlarla sürekli temas halinde olduklarını duyurdu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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