Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Ukrayna'nın geçtiğimiz haftalarda Rus tankerlerini vurmasının ardından Karadeniz bir kez daha hareketli anlara sahne oldu. Türk F-16'ları bir insansız hava aracını düşürdü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür." denildi.

KARADENİZ'DE HAREKETLİ ANLAR

Karadeniz'de Ukrayna'nın Rusya'ya petrol taşıyan tankerlere saldırı düzenlemesinin yankıları sürerken, bölgede bir dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türk F-16'ları Karadeniz'de bir İnsansız Hava Aracı'nı vurdu.

TÜRK F-16'LARI FARK EDER ETMEZ HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

F-16'LAR, KONTROLDEN ÇIKAN İHA'YI VURDU

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

kesin Rus İHA sı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

