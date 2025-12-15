Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Türk F-16'ları, Karadeniz'de kontrolden çıkan bir İHA'yı düşürdü.

KARADENİZ'DE HAREKETLİ ANLAR

Karadeniz'de Ukrayna'nın Rusya'ya petrol taşıyan tankerlere saldırı düzenlemesinin yankıları sürerken, bölgede bir dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türk F-16'ları Karadeniz'de bir İnsansız Hava Aracı'nı vurdu.

TÜRK F-16'LARI FARK EDER ETMEZ HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

F-16'LAR, KONTROLDEN ÇIKAN İHA'YI VURDU

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."