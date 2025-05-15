Türk Büyükelçilikten Trablus'ta Bulunan Vatandaşlara Uçuş İmkanı

Türk Büyükelçilikten Trablus'ta Bulunan Vatandaşlara Uçuş İmkanı
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Trablus'tan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için THY ile Misrata-İstanbul seferi düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapıldığını duyurdu. Libya'daki çatışmaların ardından güvenli bir şekilde ülkeye dönmek isteyen vatandaşların talepleri alınacak.

TÜRKİYE'nin Trablus Büyükelçiliği, Trablus'tan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için THY tarafından Misrata- İstanbul seferi düzenlenmesi imkanları üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından, çıkan çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 70 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Trablus'tan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için yayınladığı duyuruda, "Trablus'tan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için THY tarafından Misurata-İstanbul seferi düzenlenmesi imkanları araştırılmaktadır. Keza Misurata Havalimanı'ndan Libyalı firmalarca ülkemize yapılan uçuşlar devam etmektedir. Söz konusu uçuş programlarının ilgili şirketler nezdinde vatandaşlarımızca takibi uygun olacaktır. Bu çerçevede, arzu eden vatandaşlarımız için güvenlik koşulları elverdiği takdirde Trablus'tan Misurata'ya otobüsle ulaşım imkanının sağlanması üzerinde çalışılmaktadır. Öncelik çocuk, yaşlı ve kadınlar ile Trablus'ta geçici olarak bulunan vatandaşlarımıza verilmek suretiyle, Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımızın, taleplerini kişisel ve irtibat bilgileri ile birlikte 15 Mayıs Perşembe günü saat 15: 00'e kadar embassy.tripoli@mfa.gov.tr e-posta adresine veya Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29' numaralı telefon üzerinden iletmesi gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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