Haberler

Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkanı Sendan “Saksonya-Anhalt seçim sonucu Almanya için ciddi bir uyarıdır”

Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkanı Sendan “Saksonya-Anhalt seçim sonucu Almanya için ciddi bir uyarıdır”
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da faaliyet gösteren Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTF) Genel Başkanı Cihan Sendan, aşırı sağ popülist Almanya İçin Alternatif Parti'nin (AfD)  Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısını Almanya genelinde yükselen aşırı sağ için ciddi bir uyarı olduğunu belirterek, "Bir daha asla" ilkesinin kararlılıkla savunulması çağrısında bulundu.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)Almanya'da faaliyet gösteren Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTF) Genel Başkanı Cihan Sendan, aşırı sağ popülist Almanya İçin Alternatif Parti'nin (AfD)  Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısını Almanya genelinde yükselen aşırı sağ için ciddi bir uyarı olduğunu belirterek, "Bir daha asla" ilkesinin kararlılıkla savunulması çağrısında bulundu.

Sendan, Saksonya-Anhalt eyalet seçiminin sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonucunun Almanya genelinde siyasette yaşanan değişimin ve yerleşik partilere yönelik tepkinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Sendan, "Saksonya-Anhalt eyaletindeki tablo, yerel bir dalgalanmadan ibaret değildir, tüm Almanya'ya yayılan yıkıcı bir dip dalganın habercisidir" dedi.

Aşırı sağcı söylemlerin toplumsal korkuları kullanarak "biz ve onlar" ayrımını güçlendirdiğini belirten Sendan, bu anlayışın demokratik değerler açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

AfD'nin göçmen karşıtı söylemlerine tepki gösteren Sendan, özellikle geri göç kavramının toplumda göçmenlerin dışlanmasını ve kitlesel geri gönderme düşüncesini normalleştirebilecek tehlikeli bir siyasi söylem olduğunu, göçmen kökenli Alman vatandaşlarının da hedef gösterilmesinin insan onuru ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Sendan, Almanya'nın tarihsel hafızasında önemli yer tutan "Bir daha asla" ilkesinin bugün de kararlılıkla savunulması gerektiğini belirterek, demokratik değerlerin siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

"Bir demokrasi, kendi özgür seçim mekanizmalarını kullanarak kendisini imha edebilir mi" sorusunu gündeme getiren Sendan, demokratik düzenin korunmasında siyasi partiler, medya, kamu kurumları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Göçmen karşıtlığının toplumsal ve ekonomik sorunlara kalıcı çözüm sunamayacağını belirten Sendan, ayrıştırıcı ve nefret söylemine dayalı politikaların toplumdaki güveni zedelediğini ifade etti.

Sendan, Almanya'da farklılıkların çatışma nedeni değil, demokratik toplumun doğal bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Bir daha asla" sözünün yalnızca geçmişe ait bir slogan olarak kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor

İbre tersine döndü! Özgür Özel'i yıkacak gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Arnavutköy’de çayırlık alanı yakıp kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

Hurdacıya sinirlenince yatak yaktı! Sonucundan kaçamadı
Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı