Türk-Alman Dostluk Federasyonu Genel Başkanı Sendan “Saksonya-Anhalt seçim sonucu Almanya için ciddi bir uyarıdır”

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'da faaliyet gösteren Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTF) Genel Başkanı Cihan Sendan, aşırı sağ popülist Almanya İçin Alternatif Parti'nin (AfD) Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısını Almanya genelinde yükselen aşırı sağ için ciddi bir uyarı olduğunu belirterek, "Bir daha asla" ilkesinin kararlılıkla savunulması çağrısında bulundu.

Sendan, Saksonya-Anhalt eyalet seçiminin sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonucunun Almanya genelinde siyasette yaşanan değişimin ve yerleşik partilere yönelik tepkinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Sendan, "Saksonya-Anhalt eyaletindeki tablo, yerel bir dalgalanmadan ibaret değildir, tüm Almanya'ya yayılan yıkıcı bir dip dalganın habercisidir" dedi.

Aşırı sağcı söylemlerin toplumsal korkuları kullanarak "biz ve onlar" ayrımını güçlendirdiğini belirten Sendan, bu anlayışın demokratik değerler açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

AfD'nin göçmen karşıtı söylemlerine tepki gösteren Sendan, özellikle geri göç kavramının toplumda göçmenlerin dışlanmasını ve kitlesel geri gönderme düşüncesini normalleştirebilecek tehlikeli bir siyasi söylem olduğunu, göçmen kökenli Alman vatandaşlarının da hedef gösterilmesinin insan onuru ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Sendan, Almanya'nın tarihsel hafızasında önemli yer tutan "Bir daha asla" ilkesinin bugün de kararlılıkla savunulması gerektiğini belirterek, demokratik değerlerin siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

"Bir demokrasi, kendi özgür seçim mekanizmalarını kullanarak kendisini imha edebilir mi" sorusunu gündeme getiren Sendan, demokratik düzenin korunmasında siyasi partiler, medya, kamu kurumları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Göçmen karşıtlığının toplumsal ve ekonomik sorunlara kalıcı çözüm sunamayacağını belirten Sendan, ayrıştırıcı ve nefret söylemine dayalı politikaların toplumdaki güveni zedelediğini ifade etti.

Sendan, Almanya'da farklılıkların çatışma nedeni değil, demokratik toplumun doğal bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Bir daha asla" sözünün yalnızca geçmişe ait bir slogan olarak kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA