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Türk akademisyen ve hafız, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle yayımlıyor

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Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.

On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam dünyası ilk farz orucu için niyetlendi. Dünya çapında Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında Türkiye'ye üç defa birincilik getiren Hafız Dr. Selman Okumuş ise dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için bir ilke imza attı. Türk akademisyen, Ramazan ayına özel olarak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Kur'an-ı Kerim'in mealinin imleç ile takip edilebilir şekilde hazırlandığı Ramazan Mukabelesi, ay boyunca her sabah 06.00'da sosyal medya platformundan izlenebilecek.

Türk akademisyen ve hafız, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle yayımlıyor

KUR'AN KERİM'İN TAMAMININ 14 DİLDEKİ MEALİNİ YAYIMLADI

Hafız Dr. Selman Okumuş, projesine dair şu bilgileri paylaştı: "Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya her dilde duyurmayı hedefledik. Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle okurken Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca'nın yanı sıra Fransızca, Endonezce, Malayca, Rusça, Boşnakça, Portekizce, Urduca, Farsça, Felemenkçe dillerinde de mealini yayımladık. 600 sayfanın tamamını, mealiyle birlikte imleçle takipli olarak animasyon haline getirdik. Toplamda 420 cüzün her biri için 1 video olacak şekilde planladık."

Türk akademisyen ve hafız, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle yayımlıyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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