Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Pasto kentinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, 42 yolcu taşıyan turist otobüsü 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

NTN24'ün haberine göre, Pan-Amerikan Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralananlar Tangua, Ipiales ve Pasto şehirlerindeki hastanelere kaldırıldı. Kolombiya Trafik Polisi, kazaya karışanların yaş ve kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Kolombiya Ulaştırma Bakanı María Constanza García Alicastro, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu trajedi nedeniyle etkilenen ailelere en derin taziyelerimi sunuyor ve ulusal hükümet adına bu zor zamanlarda tam dayanışmamı ifade ediyorum" dedi.

Pasto-Rumichaca otoyolunun 49. kilometresinde meydana gelen kazanın, otobüsteki mekanik bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Otobüsün kaza öncesi keskin virajların bulunduğu bir yolda seyrettiği belirtildi.

Kaza geçiren otobüsün, Ipiales, Nariño'daki popüler turist merkezi Santuario de las Lajas'a gittiği öğrenildi.