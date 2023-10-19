Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Yüzlerce Tunuslu, Filistin halkıyla dayanışmak ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği "katliamları" kınamak amacıyla gece gösterisi düzenledi.

Gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine Filistin bayraklarını taşıyan yüzlerce kişi başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.

Göstericiler, "Direniş, direniş, barış yok, pazarlık yok", "Canımız ve kanımız sana feda olsun ey Filistin", "Normalleşmeyi suç sayıyoruz" ve "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor." gibi sloganlar attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına son verilmesini talep eden göstericiler, İsrail'in, yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan El-Ehli Baptist Hastanesi katliamının yanı sıra sivilleri ve çocukları hedef almak suretiyle Filistin halkını yok etmek ve onları Filistin topraklarının dışına zorla tehcir etmek amacıyla düzenlediği saldırılarını kınadı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.