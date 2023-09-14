Tunus'ta 652 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus'un doğu sahillerinde düzenlenen operasyonlarda 652 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz kuvvetleri, Sfaks kenti açıklarında 23 göç girişimini engelledi. Yardım çağrılarına yanıt veren güvenlik birimleri, 242'si Tunuslu, 410'u Sahra Altı Afrika ülkelerinden olan göçmenleri kurtardı. Göçmen teknelerinin batırıldığı ve soruşturma açıldığı belirtildi.

Tunus'un doğu sahillerinde yürütülen operasyonlarda 652 düzensiz göçmenin kurtarıldığı duyuruldu.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, deniz kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Sfaks kenti açıklarında 23 düzensiz göç girişimini engelledi.

Yardım çağrılarına yanıt veren güvenlik birimleri 242'si Tunuslu, 410'u Sahra Altı Afrika ülkelerinden olan 652 düzensiz göçmeni kurtardı.

Açıklamada ayrıca göçmen teknelerinin denizde batırıldığı, savcılığın konuya ilişkin soruşturma açılmasına izin verdiği aktarıldı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği yerler arasında öne çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin, sıklıkla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunduğu adada, 36 saatte 6 binden fazla göçmen geldiği için "acil durum" ilan edilmişti.