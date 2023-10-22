TÜGVA'dan tüm Türkiye'de İsrail Protestosu

Türkiye Gençlik Vakfı gençleri, Gazze'de sivillere yönelik yapılan katliamın bir an önce durması için tüm Türkiye'de sabah namazında buluşarak İsrail'i protesto etti.

TÜGVA gençleri, 15 gündür süren katliamda evlerinde, ibadethanelerinde, hastanelerinde hedef alınan siviller için harekete geçti. Gençler sabah namazında buluşarak İsrail'i açtıkları "Bebek katili İsrail" pankartlarıyla protesto etti.

ÇOCUK AYAKKABILARI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin dört bir yanında 81 ildeki merkez camilerde buluşan TÜGVA gençleri, Filistin'deki vahşete, cami avlusuna çocuk ayakkabıları bırakarak dikkat çekti. Bebeklerin, çocukların, masum sivillerin vahşice öldürülmesine karşı insanlığın bu kadar duyarsızlaşmasına TÜGVA gençler anlamlı bir tepki gösterdi.

SABAH NAMAZINDA BULUŞTULAR

İstanbul'daki TÜGVA gençleri, Genel Başkan İbrahim Beşinci ve tüm teşkilatlarıyla birlikte Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde buluştu. Sabah namazında yapılan dualar ardından basın açıklaması yaptı.

"ÇOCUKLARIN SESLERİNİ BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMALIYIZ"

Yalnız sosyal medyadan değil, bütün alanlardan İsrail terörüne karşı etkili ve uzun soluklu bir sivil mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, bütün sivil toplum kurumlarına çağrıda bulundu. "Çocukların seslerini bütün dünyaya duyurmalıyız" çağrısının yapıldığı basın açıklamasında;

"100 yılı aşkın bir süredir siyonizmin temsilcisi İsrail tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs'te zulüm devam ederken, zulmün sınırları Gazze'yle birlikte daha da genişledi. İnsan hakları gözetilmeksizin; çocuk, kadın, yaşlı ve genç ayrımı yapılmaksızın katledilen Filistin halkının çığlıkları cılız kalıyor! "Medeniyet timsali" olarak bilinen Batı tüm bu katliamlara sessiz kalıyor! Yakın bir geçmişe kadar üç semavi dinin halkları tarafından barış ve sükûnetin hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşı ayırt edilemeyecek düzeylere ulaşmış durumda!

Terör devleti İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak âdeta insanlığın ve Müslümanların sabır sınırlarını zorlamaktadır. İsrail, yazılı tarihteki vahşetleri bile utandıran saldırılarda bulunmaktan asla çekinmiyor. Her geçen gün aşağılık ve insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılarına bir yenisini daha ekliyor. Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve açıklaması bulunmamaktadır. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere yenilerini eklemekte imtina etmeyen Siyonist İsrail, vicdansızlığını pekiştirmektedir.

Ayrıca uluslararası toplum artık görmezden gelmenin ötesine de geçerek sosyal medya platformları aracılığıyla Gazze'deki soykırıma dair tüm içeriklere sansür uyguluyor. İşledikleri vahşeti kendileri hariç kimse görsün istemiyorlar.

Dili, dini, ırkı fark etmeksizin hangi insan bu vahşeti görmezden gelebilir? Meşrulaştırılmaya çalışan bu katliamlar zincirini hangi insan savunabilir? Ancak bu katliamlar bizleri korkutamayacak. Bir ölüp, bin dirileceğiz! Filistin yalnız değildir! Türkiye Gençlik Vakfı 81 ildeki bütün teşkilatlarıyla Kudüs ve Gazze'deki kardeşlerinin yanındadır." denildi.