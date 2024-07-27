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Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

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TSK'nın, Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek gayesiyle 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK unsurlarının Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Somali'nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından ortak belirlenecek bölgelerinde ve münhasıran tespit edilecek kurallarla bu ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti Grubu tezkereye hayır oyu kullandı.

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Somali hükümetinin yardım talebinde bulunduğunun belirtildiği tezkere şöyle: "Somali ile gerçekleştirilecek bu işbirliği sayesinde, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvence altına alınması ve dış ticaretimiz ile deniz taşımacılığımız açısından kilit önemdeki bölgede istikrara ve güvenliğe katkıda bulunulması ve Somali ile dostluğumuzun tahkim edilmesi, ayrıca uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye düşüren ve milli menfaatlerimizi de olumsuz yönde etkileyebilen Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki terörizm, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı yürütülen çabalara ülkemizin desteğinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Bu mülahazalarla, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, 2713 (2023) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimize uygun bir biçimde, gerektiğinde üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütlerle iş birliği imkanları da kullanılarak, Somali ile ülkemiz arasında akdedilen milletlerarası anlaşmaların uygulanması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Somali'nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde ve münhasıran tespit edilecek kurallarla görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 2 yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Tbmm Genel Kurulu Somali TSK Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

ZİYA BAŞKAN:

Türkiye'yi ne zaman koruyacağız acaba biraz da kendi ülkemize baksak

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Yakup Ayfer:

Ziyaaaaa… bu vatan önce yüce ALLAHA sonra da yüce Allah’a inananlara emanettir.

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Karaşal:

Hayırdır ziya geceleri evine baskın yapan mı var? Dünya kabul etti türk ordusun gücünü biz siz hazmedemediniz.

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JokerAllame:

Türkiye hariç her yerde askerimiz var :)

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Hasan Turk:

Filistini gundeme bile almadi.

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Karaşal:

Yine boş konuşanlar toplanmış yorumlara. Gidin oğlum gidin bu ülke size göre değil avrupaya gidin.

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Karaşal:

Dünyada dengeler değişiyor. Fransanın yerini türkiye alıyor.

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