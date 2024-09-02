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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 20 terör hedefi imha edildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında PKK terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi. Harekata ilişkin bilgileri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı açıklamaya, "Durmadan, dinlenmeden" notunu düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ağır darbe indirildi.

KUZEY IRAK'TA 20 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTO) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 20 terör hedefi imha edildi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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