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TSK, Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

TSK, Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'daki depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma timlerinin enkaz alanlarında çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ve depremzedelere destek sağladığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Venezuela'da Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma timlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Umut taşıyan adımlar, kıtaları aşar. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı timlerimiz, afet bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz, enkaz alanlarında faaliyetlerini icra ederken depremden etkilenen bölge halkının ihtiyaçlarına destek sağlıyor, zor zamanlarında da yanlarında yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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