Trump Yönetimi Kamu Güvenliği Acil Durumu İlan Etti
Washington'da ilan edilen 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında 68 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda Ulusal Muhafız, güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildi.
Donald Trump yönetiminin, 'güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek' amacıyla ilan ettiği 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafızın görevlendirildiği başkent Washington'da, kolluk kuvvetlerinin 68 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
