Trump Yönetimi Kamu Güvenliği Acil Durumu İlan Etti

Güncelleme:
Donald Trump yönetiminin, 'güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek' amacıyla ilan ettiği 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafızın görevlendirildiği başkent Washington'da, kolluk kuvvetlerinin 68 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
