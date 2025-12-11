ABD, Venezuela yakınlarında bir petrol tankerine el koydu

ABD Başkanı Donald Trump, güçlerinin Venezuela kıyıları yakınlarında bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Trump, tankere neden el konulduğuna veya geminin nereye gitmekte olduğuna dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Beyaz Saray'daki bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, Venezuela kıyılarında büyük bir tankere el koyduk… şimdiye kadar el konulanların en büyüğü" dedi.

Operasyonun görüntülerini yayınlayan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, tankerin yaptırımlar uygulanan Venezuela ve İran'dan petrol taşıdığını iddia etti.

Reuters haber ajansı, isimleri açıklanmayan üç ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, operasyonun ABD Sahil Güvenliği tarafından yürütüldüğünü bildiriyor.

İki helikopterin indirme yaptığı operasyonda, sahil güvenliğin yanı sıra özel kuvvetlerin de yer aldığı kaydediliyor.

ABD, son zamanlarda bu sularda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle askeri varlığını artırdı.

Trump, Politico dergisine Pazartesi günü verdiği röportajda da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "günlerinin sayılı olduğunu" savundu.

Venezuela'ya yönelik olası bir kara harekâtı ihtimalini de reddetmedi.

Venezuela hükümeti, ABD'nin bu operasyonlarıyla, Maduro'yu devirmeyi ve ülkenin petrol rezervlerini ele geçirmeyi amaçladığını iddia ediyor.

ABD'nin bu bölgede uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 20'den fazla tekneye saldırılarında en az 87 kişi öldü.

'ABD'nin son hamlesi, Venezuela konusunda yeni bir aşamaya işaret edebilir'

BBC'nin Washington muhabiri Anthony Zurcher değerlendiriyor:

Denizdeki çatışmaların savaşlara yol açabileceğini görmek için tarih kitaplarına dalmaya gerek yok.

ABD'nin Vietnam'a müdahalesi, Tonkin Körfezi'ndeki bir olaydan sonra hızlanmıştı.

Venezuela kıyılarındaki bir petrol tankerinin ABD tarafından ele geçirilmesi hakkında hala çok az şey biliniyor.

Ancak bu operasyon, 15 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı bölgede, Washington'un siyasetinin daha yoğun bir aşamaya geçtiğini gösterebilir.

By durum, ele geçirmenin yasal ve siyasi gerekçeleri de dahil olmak üzere ciddi soruları gündeme getiriyor.

Bu, Güney Amerika ülkesine yönelik bir deniz ablukasının ilk adımı mı?

Tanker Venezuela bayrağı taşıyor muydu? ABD, Trump'ın belirttiği gibi "şimdiye kadar ele geçirilen en büyük gemi" olan tankere ne yapmayı planlıyor?

Dahası Trump, "haberler açısından ilginç bir gündü" dedikten sonra "Ve başka şeyler de oluyor" diye devam etti.

Öyleyse en büyük soru, başkanın planladığı "başka şeylerin" ne olduğu olabilir.