Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğünü doğruladı

ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon hızla tırmanırken, Washington'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını doğruladı.

ABD ile Venezuela arasında tansiyonun tehlikeli biçimde yükseldiği bir dönemde, Washington'dan beklenmedik bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, haftalardır iddia olarak kalan "gizli Maduro görüşmesini" ilk kez doğruladı.

Florida'dan Washington'a dönüş yolunda Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Maduro ile görüştünüz mü?" sorusuna kısa bir şekilde "Cevabım evet." dedi. Ancak görüşmenin içeriğine dair ayrıntı vermekten kaçınarak, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

KARAYİPLERDE ASKERİ GÖVDE GÖSTERİSİ

İki lider arasındaki bu sürpriz temas, ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da bulunduğu saldırı filosunu Karayipler'e göndermesinin ardından geldi. Bölgedeki gerilim son haftalarda en üst seviyeye çıkmış durumda.

ABD güçleri, Venezuela kıyıları açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu taşıdığı" gerekçesiyle hedef almış, Trump operasyonların karaya da taşınabileceğini söyleyerek tansiyonu daha da artırmıştı.

MADURO: 4.5 MİLYON KİŞİLİK MİLİS GÜCÜ HAZIR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin askeri hamlesine karşı ülke genelinde 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini duyurmuş, Venezuela'nın "her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır" olduğunu açıklamıştı.

İki ülke arasındaki diplomatik ve askeri restleşme sürerken, Trump'ın doğruladığı görüşmenin detayları ve olası sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
