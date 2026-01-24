Haberler

Beyaz Saray'dan penguenli 'Grönland' paylaşımı

Beyaz Saray'dan penguenli 'Grönland' paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanındaki penguen ile Grönland'a doğru yürüdüğü yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir fotoğraf paylaştı.

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında Amerikan bayrağını tutan bir penguenle Grönland'a doğru yürüdüğü bir fotoğraf paylaştı.

Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında Amerikan bayrağını tutan bir penguenle Grönland'a doğru ilerlerken tasvir edildiği, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel yayınlandı. Paylaşımda, 'Pengueni kucaklayın' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Bakan Tekin görmesin
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar