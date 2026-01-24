Beyaz Saray'dan penguenli 'Grönland' paylaşımı

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında Amerikan bayrağını tutan bir penguenle Grönland'a doğru yürüdüğü bir fotoğraf paylaştı.

Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında Amerikan bayrağını tutan bir penguenle Grönland'a doğru ilerlerken tasvir edildiği, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel yayınlandı. Paylaşımda, 'Pengueni kucaklayın' ifadelerine yer verildi.