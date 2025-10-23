Trump, Ukrayna'nın Uzun Menzilli Füzeleri Kullanmasına İzin Verildiği İddiasını Yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiği' iddiasını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wall Street Journal'ın, ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiğine dair haberi yalan haberdir. ABD'nin bu füzelerle, bu füzelerin nereden geldikleriyle veya Ukrayna'nın onlarla ne yaptığıyla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.