Trump'tan Elon Musk'a çağrı: Daha saldırgan ol

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırdı.

Trump, sosyal medya hesabından ünlü milyarder Elon Musk'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor" dedi.

"DAHA SALDIRGAN OLMASINI İSTİYORUM"

Öte yandan Amerika muhalefetinin çokça eleştirdiği Musk'a çağrıda da bulunan Trump, "Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözlerini ekledi.