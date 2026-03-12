Haberler

Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 13. güne girilirken Başkan Donald Trump'tan yeni bir tehdit geldi. İran'ı açık açık uyaran Trump "Elektrik altyapılarını vurabiliriz. İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer" ifadelerini kullandı.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş 13. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, tarafların art arda açıklamaları bölgedeki tansiyonu iyiden iyiye tırmandırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky'deki temaslarının ardından Washington'a dönüş yaparken, Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"1 SAAT İÇİNDE İMHA EDEBİLİRİZ"

Trump, "Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz. İdeal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek isteriz. Başka bir deyişle, ülke inşa edebilecek birini. Bir şey daha var. Tahran'ın bazı bölgelerini ve başka yerleri vurabiliriz. Eğer bunu yaparsak, ülkelerini yeniden inşa etmeleri neredeyse imkansız hale gelir. Fakat bunu yapmak istemiyoruz. Ama elektrik altyapılarını vurabiliriz. İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer. Bu yüzden, ideal olarak bunu yapmayacağız" dedi.

"GÖZ HAPSİNDE TUTUYORUZ"

İran ile savaşa ilişkin açıklamalarında Trump, "Savaş, şimdiye kadar görülmüş en iyi şekilde yürütülüyor. Bunu başka ülkeler de söylüyor. Büyük ülkeler, güçlü ülkeler, daha önce buna benzer bir şeye hiç şahit olmadıklarını söyledi. Yaptığım şeye de katılıyorlar. Bunun kötü, şeytani bir ülke olduğunu söylüyorlar" dedi.

Kendisine ABD içinde kaç İran bağlantılı hücre olabileceği konusunda bir brifing verilip verilmediği yönündeki bir soruya Trump, "Verildi. Biden'ın açık sınır politikası yüzünden çok sayıda kişi içeri girdi. Ama çoğunun nerede olduğunu biliyoruz. Sanıyorum, hepsini göz hapsinde tutuyoruz" şeklinde cevap verdi.

Stratejik petrol rezervlerinin ne zaman devreye alınacağı ile ilgili bir soru alan Trump, "Bunu çok hızlı yapacağız. Sonra da yeniden dolduracağız. Rezervlerimizi yeniden dolduracağız" dedi.

"İRAN'IN ÜZERİNDE SERBEST BİR ŞEKİLDE DOLAŞIYORUZ"

İran'a ilişkin açıklamasında Trump, "Artık neredeyse yolun sonuna geldiler. Fakat bu, hemen bitireceğimiz anlamına gelmiyor. Yine de öyleler. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok, hiçbir kontrol sistemleri yok. Biz de İran'ın üzerinde tamamen serbest bir şekilde dolaşıyoruz" dedi.

Boğazdaki durumun iyi olduğunu savunan Trump, "Bütün gemilerini yok ettik. Biraz füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız. Asıl mesele bunu kazanmamız. Hızlı kazanmamız ama kazanmamız" şeklinde konuştu.

