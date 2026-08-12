Trump, Türkiye'deki NATO Zirvesi Sonrası Gizlice Uçak Değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Türkiye'deki NATO Zirvesi'nin ardından güvenlik endişesi nedeniyle gizlice 'Air Force One' uçağından inerek başka bir uçakla ayrıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından yaşanan güvenlik sürecine değinen Trump, Gizli Servis ve askeri yetkililerin yönlendirmesiyle farklı bir uçakla seyahat ettiğini belirterek, "Açıkçası orada bir tehdit olduğunu tahmin ediyorum, bu konuda çok fazla soru sormadım. Zaten çok fazla tehdit alıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD basınında yer alan detaylara göre, kameraların önünde başkanlık uçağı 'Air Force One'a binen Trump, daha sonra bir havalimanı ikram kamyonu aracılığıyla uçaktan gizlice inerek yakındaki daha küçük bir ABD Hava Kuvvetleri uçağına geçti. 'Air Force One' uçağının ise Trump'ın uçakta bulunmadığından habersiz olan üst düzey yetkililer, personel ve gazetecilerle birlikte Türkiye'den ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı