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Trump: Suudi Arabistan ile nükleer anlaşma, İbrahim Anlaşmaları'na katılıma bağlı

Trump: Suudi Arabistan ile nükleer anlaşma, İbrahim Anlaşmaları'na katılıma bağlı
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın, Riyad yönetiminin İbrahim Anlaşmaları'na katılması koşuluyla onaylanacağını duyurdu. Trump, anlaşmanın zenginleştirme içermediğini ve ülkesinin sivil nükleer tesislere karşı olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşma, Riyad yönetiminin 'İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına bağlı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve nükleer iş birliğini hedefleyen '123 Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan sivil nükleer anlaşma (malzeme zenginleştirmesi olmayacak) onaylanacak, ancak bu durum Suudi Arabistan'ın çok saygın ve başarılı İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında, ülkesinin sivil (zenginleştirilmemiş) nükleer tesislere karşı olmadığını da bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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