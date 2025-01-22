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Trump'tan Putin'e: Eğer Ukrayna ile anlaşmazsan Rusya'ya yaptırım uygulayacağım

Trump'tan Putin'e: Eğer Ukrayna ile anlaşmazsan Rusya'ya yaptırım uygulayacağım
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin zamanının geldiğini belirterek tehdit gibi bir açıklamaya imza attı. Trump açıklamasında anlaşma yapılmazsa Rusya'ya yaptırım uygulamaktan başka çaresi kalmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.Trump, açıklamasında, Rusya'ya zarar vermek istemediğini, Rus halkını sevdiğini ve Rusların 2. Dünya Savaşı'nda ABD'ye yardım ettiğini kaydederek, bununla beraber Rusya- Ukrayna savaşının artık sona ermesinin zamanının geldiğini belirtti.

TEHDİT GİBİ SÖZLER

Trump açıklamasında, "Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan ve Rusya'dan ABD'ye satılan her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi uygulamaktan başka çarem kalmayacak" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca "Ben Başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu savaşı bitirelim! Bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz. Şimdi anlaşmayı yapın. Daha fazla can kaybı olmasın" dedi.

TRUMP İLE PUTİN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, olası Trump-Putin görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

ABD'de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Washington ile ilişkilerin öngörülemez olacağını söyleyen Ryabkov, "Yeni yönetimin anlaşma seviyesi hakkında bir şey söylemek zor. Ancak Beyaz Saray'ın önceki sahibi (eski ABD Başkanı) Joe Biden'ın her anlamda umut vermemesine kıyasla, bugün ABD ile yeniden ilişki kurma konusunda az da olsa imkan var. Bu nedenle, kiminle ve neyle uğraşılacağını, Washington ile iyi ilişkilerin nasıl kurulacağını, imkanların nasıl çoğaltılacağını ve risklerin nasıl azaltılacağını anlamak önemli" diye konuştu.

"HENÜZ MUTABAKAT SAĞLANMADI"

Ryabkov, Putin ile Trump'ın görüşmesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını aktararak, "Bunun için iç hazırlıklar devam ediyor. Washington'dan daha net ve kesin bir şey duyduğumuzda takvim ve organizasyonla ilgili konuları koordine etmeye başlayacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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