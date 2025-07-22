Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi

Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
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ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddialarının sorumlusu olmakla suçladığı eski ABD Başkanı Barack Obama'ya karşı ağır suçlamalarda bulundu. Obama için "Vatana ihanet suçu işledi" diyen Trump, kendisine komplo kurmaya çalışanların 'peşine düşme zamanının geldiğini' vurguladı. Ayrıca Trump, Obama'yı 'çete lideri' olarak da nitelendirdi.

Beyaz Saray'da ağırladığı Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi

"SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

Trump, Obama'nın, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddialarının sorumlusu olduğunu söyledi. "Obama suçüstü yakalandı." diyen Trump, Obama'yı 2016 seçimlerini "manipüle etmeye çalışmakla" suçladı.

"VATANA İHANET SUÇU İŞLEDİ"

Trump, Obama için, "Vatana ihanet suçu işledi." diyerek, kendisine komplo kurmaya çalışanların "peşine düşme zamanının geldiğini" vurguladı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın 2016 seçimlerini konu alan gizliliği kaldırılmış yeni raporuna atıfta bulunan Trump, söz konusu olayda Obama'nın "çete lideri" olduğunu ifade etti. Trump ayrıca, olayla ilgili, eski ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı da sorumlu tuttu.

Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi

RUSYA SORUŞTURMASI

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı. Durham, yürüttüğü soruşturmada bugüne kadar 2 kişini delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldiJohn Durham

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, cuma günü yaptığı bir paylaşımda Trump'ın selefi Barack Obama'yı ve yönetimini bir "ihanet komplosu" kurmakla suçlamış, Bunun üzerine Trump da sosyal medya hesabından Obama'nın gözaltına alınıp hapse atıldığını gösteren yapay zekâ destekli bir video paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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